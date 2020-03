Cortocircuito en París: PSG no quiere liberar a Mbappé para Tokio 2020

"Quiero el triplete, no estaría mal. Ganar la Champions con el PSG, mi primera Copa de Europa, después la Eurocopa y, para terminar, los Juegos Olímpicos", dijo en los primeros días de enero Kylian Mbappé.

A menos que suceda algo extraordinario, el atacante francés será convocado para la Euro 2020 con la Selección de Francia. Por lo que el goleador estaría desde comienzos de junio hasta julio con su conjunto nacional.

Sin embargo, si después se marcha con la Sub 23 a Tokio 2020 estaría con su país hasta casi mediados de agosto y se perdería la pretemporada con Paris Saint-Germain.

En las últimas horas, según informó L'Equipe, el club parisino le habría mandado una carta a la Federación de Francia explicándole que no liberará a Mbappé para los Juegos Olímpicos. ¿El argumento? No se trata de una Fecha FIFA y no están obligados los clubes a ceder a sus jugadores.

El francés ya ha sido incluido en una preselección del seleccionador olímpico Sylvain Ripoll, donde expuso a 80 jugadores para empezar a pensar el equipo para Tokio.

En los últimos meses, la relación de Mbappé con PSG no ha sido nada buena. Para colmo, ahora le cortarán la oportunidad de jugar los Juegos Olímpicos, una oportunidad que solamente aparece cada cuatro años.

