Cualquiera sería noticia: los 5 objetivos del Barcelona para fichar en el próximo mercado de pases

Desde el comienzo de la temporada 2019/20, donde llegaron Antoine Griezmann y Frenkie de Jong, Barcelona no ha gastado fuerte en los mercado de pases. Aunque también es un signo de las financias del club.

Sin embargo, bajo ahora la dirección de Joan Laporta, la institución azulgrana espera recuperar el protagonismo en los fichajes siendo casi una necesidad armar un equipo acorde a las nuevas expectativas.

Este viernes, Mundo Deportivo publicó en su portada los cinco objetivos del Barcelona para fichar en el próximo mercado de pases y cualquiera rompería el mercado. ¿Lo mejor? Cuatro de los cinco llegarían libres.

Sergio Agüero:

Sin dudas, una de las novelas de las últimas semanas: el máximo goleador histórico del Manchester City no arregló su contrato y todo indica para que julio será agente libre. Desde Barcelona, Laporta lo ve como un jaque mate a la continuidad de Messi: si fichan al Kun, parece imposible que Lio se marche de club.

Erling Haaland:

Sí, la opción más difícil. Principalmente, por la cantidad de pretendientes que hay por él y por lo que podría pedir de transferencia el Borussia Dortmund; recordemos que en la Bundesliga no hay cláusulas de rescisión. Hoy su valor es de 110 millones de euros según Transfermarkt, aunque está claro que por ese precio no se lo vendería al conjunto culé: en 2017 le vendieron a Ousamane Dembélé por 145 millones de euros (40 millones de variables). Pese a la dificultad que presenta, es uno de los fichajes que más tratará de concretar la nueva dirigencia: sería un plato fuertísimo de presentación.

David Alaba:

Desde 2008 está en Bayern Múnich, donde comenzó en las inferiores, y desde los últimos meses recalcó que quería dejar el club bávaro en busca de nuevos desafíos: su contrato con la institución termina a mediados de año. Con 28 años y siendo vigente campeón de la Champions League, donde fue titular en la final ante Paris Saint-Germain, ha sonado en varios gigantes de Europa. No obstante, Barcelona es el máximo candidato a ficharlo. Sí, lo necesita y mucho en una defensa que no tiene puntos altos.

Eric García:

Por escándalo, es el fichaje más arreglado que tiene Barcelona. Hasta el propio Pep Guardiola hace unas semanas atrás dijo que el defensor firmará con el club culé, donde estuvo en las fuerzas básicas. El español no quiso renovar su contrato con el Manchester City y llegaría a mediados de año gratis. Con veinte años y siendo uno de los suplentes de Sergio Ramos en la Selección Española, es de los fichajes que más ilusiona en Barcelona.

Memphis Depay:

De los cinco objetivos, es el que tiene la novela más vieja de todas. Sonó para llegar en el mercado de pases de comienzo de temporada para reemplazar a Luis Suárez (no llegó) y sonó para arribar a inicios de año (no llegó). El centrodelantero del Olympique de Lyon no renovó su contrato y a mediados de año se daría su llegada al Barcelona de la mano de un viejo conocido, Ronald Koeman, quien lo tuvo en la Selección de Holanda.

