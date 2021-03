¿Cristiano Ronaldo puede volver al Real Madrid? La bomba de El Chiringuito

Tres años después, todos decimos para qué Cristiano Ronaldo se marchó del Real Madrid rumbo a la Juventus. Siendo tricampeón de Europa, el portugués le puso punto final a su estadía en la Casa Blanca y se marchó a la Vecchia Signora rumbo a nuevos desafíos.

Sin embargo, ni el futuro del club merengue ni del club italiano han sido mejores: Juventus ha decaído en su nivel tanto en Europa como en el Calcio y Real Madrid no ha vuelto a pisar fuerte por la Champions League.

Días después de la eliminación ante Porto, Cristiano Ronaldo nuevamente ha sonado en la órbita de la Casa Blanca. Sí, así como lees y así como informó ayer a la noche El Chiringuito.

Según reportó Josep Pedrerol, Jorge Mendes, quien es agente del delantero portugués, ha hablado en Real Madrid de la posibilidad del regreso del futbolista.

Igualmente, aclaró que por ahora son charlas informales y no hay nada concreto, aunque para el próximo mercado de pases todavía restan tres meses y en Italia no se habla de otra cosa que no sea lo caro que le sale Cristiano Ronaldo a la Juventus.

Sí, a nosotros también nos gustaría volver a ver a CR7 en Real Madrid.

‼ "MENDES ha hablado con el REAL MADRID de la posibilidad del REGRESO de CRISTIANO" ‼ #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/kV1AG6gcEs — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 12, 2021

