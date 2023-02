El Tottenham se enfrentó este domingo 5 de febrero del 2023 ante el Manchester City en lo que fue un partido más que disputado que terminó con triunfo londinense por 1 a 0. De esta forma, uno de sus tantos protagonistas fue nada menos que el argentino campeón del mundo "Cuti" Romero, jugador que se fue expulsado tras una fuerte falta hacia Jack Grealish.

En este contexto, es necesario decir que el jugador en cuestión ya había sido llamado la atención en la primera etapa tras barrer fuertemente a Haaland. Sin embargo, para el árbitro del encuentro, esta infracción no fue meritoria de expulsión. No obstante, el duelo entre jugadores rivales no terminaría allí.

Por ende, y en un intento de mantener el cero en su arco tras el triunfo por 1 gol de su equipo, el ex Atalanta le cometió una dura falta a Grealish mientras este se abría por el frente de ataque para ver asi nuevamente una tarjeta roja en su carrera. ¿Cuántas van?

¿Cuántas rojas recibó Romero en toda su carrera?

En base a esto, se puede decir que la tarjeta roja que sufrió Romero en Tottenham vs Manchester City fue la cuarta de su carrera profesional. De esta manera, la última había sido jugando justamente para el conjunto inglés mientras que las anteriores 2 se dieron durante su paso por el Génoa de Italia.

A su vez, cabe recordar que Romero cuenta con la edad de tan solo 24 años, hecho que le permite tener un promedio bastante elevado de expulsiones. A su vez, esta es la segunda vez que recibe una tarjeta roja directa, habiendo sido la anterior justamente con el equipo italiano mencionado.