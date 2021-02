Lo esperan en Madrid: Alaba anunció que se va del Bayern Múnich

Luego de más de trece años vistiendo su camiseta, David Alaba anunció que dejará de ser jugador del Bayern Múnich a partir del 30 de junio. El defensor no renovará su contrato y jugará con otra camiseta, ¿la del Real Madrid?

"He tomado la decisión personal de dejar el Bayern para probar algo nuevo después de esta temporada. No ha sido una decisión fácil, llevo 13 años aquí y el club significa mucho para mí", aseguró el austríaco y agregó: "necesito nuevos retos".

El zaguero, que supo jugar varios años como lateral izquierdo y últimamente lo viene haciendo de volante central, es pretendido por el Real Madrid ante una posible salida de Sergio Ramos. Sin embargo, no fue claro cuando habló de su futuro: "Aún no he tomado la decisión sobre mi próximo destino".

��️ "Aún no he tomado la decisión sobre mi próximo destino". @David_Alaba pic.twitter.com/GOMXk3RFjj — ������ FC Bayern München Español ������ (@FCBayernES) February 16, 2021

Más allá de no haber confirmado su futuro, desde Europa informan que el jugador tiene un acuerdo con el Merengue y ya tiene un precontrato armado hasta 2025. "Mi español todavía no es bueno", aseguró.

Alaba dejará al Bayern Múnich luego de conseguir 26 títulos, incluyendo dos Champions League y nueve Bundesligas.

