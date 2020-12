¡Viva el rey David! Ospina atajó penalti para el Napoli en la Europa League

David Ospina no pierde oportunidad cada vez que le dan la titular del Napoli y, generalmente, sale figura. Este jueves, no fue la excepción y gracias a él el equipo italiano no está perdiendo contra el AZ, en la quinta fecha de la fase de grupos de la Europa League.

El colombiano, en el minuto 20, tuvo una atajada espectacular luego de un remate rasante, que lo exigió bastante, pero logró controlar y sacar el balón al tiro de esquina.

Luego, en el segundo tiempo, el equipo holandés llegó al empate, luego de una jugada preparada de tiro de esquina, que terminó en un taco de Bruno Martins, en las narices de Ospina, que nada pudo hacer.

Y a los 15 minutos, el AZ tuvo la gran oportunidad para ponerse en ventaja gracias a un penalti señalado por el juez central, tras una falta al mismo jugador que había hecho el gol.

Allí apareció nuevamente Ospina que apeló a la lógica, zurdo le pega a la izquierda y allá voló de la mejor manera para sacar el balón y evitar que su arco cayera nuevamente.

Lee También