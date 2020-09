Desde PSG confirmaron que quisieron incorporar a Messi: "Era una tentación"

Cansado de la falta de un proyecto ganador capaz de satisfacer sus exigencias, Lionel Messi, una vez culminada la temporada 2019/2020 para el Barcelona, le comunicó a la directiva su deseo de abandonar el club y salir en busca de nuevos objetivos a otra liga del Viejo Continente.

Lógicamente, a raíz de la noticia en cuestión, el sueño de fichar a La Pulga pasó a presentarse como algo más que factible para varios elencos europeos. Aunque el Manchester City fue el club que tomó y mantuvo la delantera en todo momento, muchos marcaron que el París Saint-Germain estuvo en fila y a la espera de novedades de la novela del mercado de pases.

Transitando unas negociaciones más que tensas y complejas, el crack argentino finalmente optó por seguir en la institución por un tiempo más. "Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio", marcó el crack argentino el pasado viernes en diálogo con Goal.

En las últimas horas, en diálogo con Canal Football Club. Leandro. director deportivo del equipo de la Ligue 1, no ocultó que la institución parisina evaluó la contratación del crack rosarino y se rindió a los pies del actual jugador del conjunto Blaugrana.

Afirmando que en el mundo fútbol las puertas siempre estarán abiertas a cualquier tipo de negociación, el directivo del elenco de Francia afirmó: "Messi era una tentación. Es un jugador extraordinario y en el fútbol se puede hablar de todo".

