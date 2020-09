Director deportivo del PSG: "Cuando nos dijeron que Messi se iba, nos agarró un cosquilleo"

Con la confirmación de su continuidad, Messi irá en busca de uno de los pocos récords que le faltan alcanzar: meter más goles que nadie en un mismo club �� Pelé tiene 643 goles en 757 partidos con el Santos y Leo 634 goles en 731 partidos con el Barcelona ⚽�� Y sí, salvo una catástrofe, habrá récord y Messi será cada vez más grande... ��

