Ha sido una semana complicada para PSG, los recientes resultados tienen un ambiente pesado en la institución; perder en Liga y quedar eliminado del gran proyecto del club, la Champions League, son situaciones que tienen la herida abierta y doliendo.

Justamente, la gran cabeza visible del club, Nasser Al-Khelaifi estaría pensando seriamente en darle la carta de despedida a Leonardo, el exfutbolista brasileño que desde hace un buen tiempo oficia como director deportivo del equipo. No obstante, según información desde Europa, sus días parecen estar contados.

De acuerdo con información de AS, en España: “lo más probable es que Leonardo no seguirá siendo el director deportivo del club al final de esta temporada. Al Khelaifi no está contento con el rendimiento de varios de sus fichajes y las enormes inversiones del pasado verano no sirvieron para romper el gafe del club con la Champions, objetivo que volvió a esfumarse de mala manera”.

Además, Romain Molina, escritor e investigador para diferentes medios de renombre en el mundo tuiteó y dijo: “el PSG busca nuevo director deportivo”, otra personalidad aclarando que desde el equipo de la capital francesa quieren cambios ante la debacle sufrida.

Por ahora, todo son supuestos, pero si hay una decisión final seguramente será su despido sin hacer tanto ruido. Los momentos que se viven dentro del equipo son difíciles y como de costumbre, desde tierras qataríes no van a desistir de la idea de ganar una Champions League.