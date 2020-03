Dybala sobre su recuperación al coronavirus: "Antes me costaba respirar"

Hace ya más de una semana, Paulo Dybala dio positivo en el test de coronavirus que se le realizó a todo el plantel de la Juventus, después del primero caso de Daniele Rugani.

Ahora el delantero argentino está ya hace varios días en cuarentena junto a su novia Oriana Sabatini, quien también dio positivo.

En una entrevista con la televisión oficial de la Juventus, Dybala contó cómo son estos días para él, donde quiere recuperarse del coronavirus.

"Estoy mucho mejor, tras los primeros síntomas fuertes de hace unos días, ahora estoy mucho mejor. Estoy tratando de entrenarme, antes no podía hacer nada", contestó La Joya.

Dio detalles de cómo fueron los primeros días para él, donde sí sintió los síntomas: "Sentía que me faltaba aire, no podía hacer nada, después de cinco minutos entrenando sentía mi cuerpo cansado, me dolían los músculos. Ahora estoy mejor yo y mi novia también, afortunadamente".

Mientras busca recuperarse, en Italia hoy decretaron que la cuarentena hasta el 31 de julio.

