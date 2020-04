Dybala volvió a dar positivo de COVID-19 por cuarta vez en seis semanas

El virus que ha surgido de la ciudad de Wuhan, China, ha sido catalogado como pandemia y está prácticamente en todo el mundo. Son muy pocos los países que todavía no han registrado casos. Mientras que la cuarentena tienen en vilo a más de tres mil millones de personas en sus casas, ya se han registrado más de tres millones de casos positivos. Aunque casi un millón ya se ha recuperado, lamentablemente hemos sufrido las muertes de más de doscientas mil personas.

En la mayoría de los algunos, el alta por COVID-19 generalmente se da en cuestión de días, incluso un par de semanas. No obstante, es realmente poco probable lo que le está pasando a Paulo Dybala. El delantero argentino fue el tercer jugador de la Juventus en dar positivo al test por coronavirus. Días anteriores, Daniele Rugani y Blaise Matuidi habían sido los primeros casos en la Vecchia Signora. No obstante, ellos ya se recuperaron hace trece días. Sí, casi dos semanas.

Este martes, desde España, informaron que la salud de la Joya está lejos de ser de gravedad, pero sí es para enceder las alarmas: volvió a dar positivo por cuarta vez que se le realizó el test en seis semanas. En principio, como así lo había informado su novia Oriana Sabatini en las redes sociales, les había dado negativa la prueba hace ya más de un mes. No obstante, la contraprueba fue positiva y se trató de un falso negativo como lamentablemente pasa en muchas oportunidades.

�� NOTICIA de @jpedrerol ��



"DYBALA, jugador de la JUVENTUS, ha vuelto a dar POSITIVO por CORONAVIRUS por CUARTA VEZ en un mes y medio" #ChiringuitoEnCasa pic.twitter.com/HehetJ9hPh — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 28, 2020

Precisamente, fue el programa El Chiringuito el que confirmó la noticia en la casi medianoche española: "Un jugador que juega en Italia, en un equipo muy importante ha vuelto a dar positivo, a vuelto a dar positivo. Ese futbolista está en la Juventus. El futbolista es Dybala. En mes y medio respecto al primer positivo, ha sido sometido a cuatro test, en las últimas horas se le ha hecho otro y volvió a dar positivo".

Dybala, incluso todavía en mayor magnitud que el resto de los jugadores de la Juventus, está en constante monitoreo por parte de las autoridades médicas de la Vecchia Signora, que incluso le manda la comida de todas las semanas. No obstante, todavía no le puede ganar la lucha al coronavirus, que no es nada sencillo. ¡Fuerza, Paulo!

