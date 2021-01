Edson Álvarez confesó su molestia por ser suplente en Ajax

Edson Álvarez es uno de los tantos mexicanos que han brillado en la Liga MX y se han ido a triunfar hacia el continente europeo. Aunque, las cosas no siempre son como uno las espera. El zaguero central no es tenido en cuenta en Ajax y siempre va a la banca.

El canterano de Las Águilas ha brindado una de las entrevistas más sinceras, publicadas por el canal de Youtube del cuadro holandés. Allí, El Machín reveló su molestia por no ser titular e ir de titular en muy pocas ocasiones.

"Como jugador no te gustan las decisiones, no te gusta estar en el banco, a mí me molesta mucho porque sé la clase de jugador que soy. Yo solo me pongo a disposición del técnico, del equipo, para que cuando me toque entrar, como lo he venido haciendo, pueda responder y que la gente vea lo que puedo dar", destacó.

Edson Álvarez, molesto por ser suplente en Ajax.

Sacando el lado futbolístico, Edson también se dio tiempo para platicar acerca de su vida privada y se mostró enojado por ser obligado a pasar dos años alejado de su pareja, Sofia Taoche, y de su hija. Esto se debe a reglas migratorias que impiden que personas de 21 años puedan vivir juntas en unión libre.

"Mi novia y mi hija llegaron la semana pasada después de dos años, es mucha felicidad, estoy contento por estar con ellas, pero también un poco confundido porque cómo es posible que pase eso", finalizó el jugador de 23 años de edad.

Desde su llegada a los Países Bajos, Edson ha disputado un total de 36 partidos, en los cuales ha logrado anotar 2 goles. Según el portal WhoScored, el futbolista mexicano ha jugado 420 minutos en lo que va de la Eredivisie.

