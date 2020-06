El Fenómeno Ronaldo sobre Lautaro: "Es muy buen delantero"

Durante todos los meses que duró la cuarentena obligatoria en Europa de lo único que se habló fue de la posible llegada de Lautaro Martínez a Barcelona. Hoy, después de tantas semanas de especulaciones, parece que todo está frenado.

El Toro volvió a jugar con Inter en lo que fue la derrota ante Napoli en la Copa Italia, equipo que ayer le ganó a Juventus la final desde los tiros penales.

Sobre él, el Fenómeno Ronaldo, quien jugó en Barcelona y Real Madrid, manifestó: "Lautaro es muy buen delantero. Ya está en un gran equipo, pero tenemos que ver qué pasará con el mercado, que parece que será muy movido. No puedo decidir por él. No sé qué es lo mejor para él. Únicamente le deseo suerte. No es mal problema para él elegir entre Barcelona e Inter".

No le recomendó que tome una decisión en particular, pero sí le manifestó su deseo de que triunfe en dónde sea: "Le deseo suerte. No es mal problema para él elegir entre Barcelona e Inter".

Para muchos, el Fenómeno es top 3 de los mejores 9 de la historia del fútbol. Un verdadero animal del área, un jugador con una clase mundial.

Lee También