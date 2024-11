¿Injusto? Los increíbles números que no le valieron a Lautaro Martínez para estar en The Best

Es oficial la convocatoria de FIFA para una nueva edición de los Premios The Best. Lionel Messi, Kylian Mbappé, Vinicius, Toni Kroos, Rodri o Erling Haaland se cuelan en una lista donde como ocurriese con el Balón de Oro, hay algunos enojos en relación con la ausencia de Lautaro Martínez. El líder del Inter de Milán y campeón con la Selección Argentina en la Copa América, con números que cuesta entender como no se cuelan en la gala de Gianni Infantino. Si se le pone para armar el once la temporada. ¿Poco?

Dani Carvajal (Real Madrid), Erling Haaland (Manchester City), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Federico Valverde (Real Madrid), Jude Bellingham (Real Madrid), Lamine Yamal (Barcelona), Lionel Messi (Inter Miami) y Rodri (Manchester City). Fueron algunos otros elegidos por Zúrich de cara a una gala donde La Pulga llegará como vigente campeón y donde votan desde hinchas a capitanes de selecciones y DTs. Más allá de los gustos, cuesta no meter a Lautaro Martínez por algunos de estos cracks del 2024.

El Toro tenía una candidatura más que sólido. Séptimo en un Balón de Oro donde Rodri fue el vencedor, Lautaro no pudo colarse en The Best pese a sus 43 goles y asistencias de los últimos 54 partidos. Súmenle a esto los títulos de Copa América, Serie A y Supercopa de Italia. Ojo, por qué Martínez fue MVP en el Calcio, en su Supercopa y goleador de tanto el torneo de selecciones como de la primera división transalpina. No son muchos los nombres que cuenten con una candidatura igual.

“Sinceramente, me esperaba quedar más arriba. Yo trabajo para el Inter y Argentina. Y estos premios a veces no deciden de manera justa. Estoy contento por mi trabajo y por estar volviendo a estar en forma, porque sabemos que llegué tarde y sin descanso”, llegó a declarar el ex Racing de Avellaneda tras su séptimo lugar en el Balón de Oro. Por Italia hubo clamor popular ante el tema, así como un escudo protector del Inter ante su capitán, goleador y cara visible del proyecto.

Publicidad

Publicidad

Veremos que ocurre con una gala que ahora mismo abre su sistema de votación para los fans hasta el próximo martes 10 de diciembre. Más que valorado en Italia, en una Selección Argentina donde tuvo participación en las cuatro finales del ciclo Lionel Scaloni y tras un 2024 de ensueño, Lautaro Martínez no puede de momento romper el techo de cristal con las grandes figuras de este juego.

ver también Hernán Crespo dice que Lautaro Martínez tiene cosas de él, del Kun Aguero y de Gabriel Batistuta: "Es completo"

Argentina va por otros premios del The Best

Tanto Scaloni como DT y Dibu Martínez en el apartado de guardametas aparecen en una lista de nominados donde hace casi 10 meses Argentina fue el gran protagonista de la gala. Habrá que ver que rol y lugar termina teniendo Messi en una edición del premio donde Cristiano Ronaldo no ha sido finalmente nominado tras llegar a los 900 goles oficiales.

Los números de Lautaro Martínez en Inter

A sus 27 años el nacido en Bahía Blanca vive un momento de ascenso total en el viejo continente. Vive su séptima campaña en un Inter de Milán donde ya es ícono en todos los sentidos. 298 partidos, 135 goles, 47 asistencias y otros 7 títulos locales, aristas de un paso por el Giuseppe Meazza a la altura de pocos en este momento.

Publicidad

Publicidad