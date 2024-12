El gigante de Italia que sueña sacar a De Paul del Atlético Madrid de Julián Álvarez para unirle con otro campeón del mundo

Rodrigo De Paul no deja a nadie indiferente en Atlético Madrid. Silbado por algunos, elogiado por otros, el argentino empieza lentamente a agarrar velocidad crucero en un equipo colchonero que ha levantado el vuelo en las últimas semanas. Por Italia nadie se muestra ajeno a esto y un gigante del Calcio analiza sacar al motorcito de LaLiga en un futuro para unirle con otro campeón del mundo.

De Paul tiene contrato hasta el 2026. AS indica que esto, sumado al recuerdo que se tiene de su paso Italia, componen las bases de un interés concreto por parte del Inter Milán en el argentino. De momento no ha nada oficial, más si un seguimiento con el objetivo de poder tener chances de tentarle con volver al Calcio en un futuro no muy lejano. El equipo de Lautaro Martínez, campeón de la Serie A y conjunto más regular de los últimos años en el país, detrás del ex Racing a la espera de novedades.

“Evidentemente, él es un jugador muy importante para nosotros. Desde el lugar que tiene, nos ayuda a tener una visión de juego diferencial al resto. Dentro de la gente hay una exigencia a un campeón del mundo que él mismo se la puso”, reflexionaba Diego Pablo Simeone alrededor del presente de su jugador en la capital de España. Un tanto y tes asistencias componen los números de un inicio de temporada superior a los anteriores y que habrá que ver si muta en cambios contractuales a corto plazo.

Inter de Milán e Italia no olvidan a De Paul. Los silbidos en España no cambian su recorrido en un Udinese donde el argentino firmó hasta 34 goles, 36 asistencias y un total de 184 partidos a lo largo del periodo 2016-2021. Su venta en dicho verano rumbo al Atlético Madrid por 35 millones de euros, difícil de recuperar en el panorama europeo. Rodrigo, repetimos con poco más de un año y medio más de contrato, reconoce su relación con las gradas del Metropolitano.

Inter de Milán, más que atento al futuro de Rodrigo De Paul: IMAGO

Meses atrás la cosa era mucho más tensa y hay que decirlo. El buen momento de tanto Atlético como De Paul ha hecho mutar los silbidos en algunos aplausos que prometen de cara al futuro. Rodrigo no niega que está atento a los pitos, así como que los entiende: “Está bueno que la gente exija, será porque la gente cree que puedo dar mucho más, es importante hacer autocrítica y es algo que nos hace mejores a todos”.

La gran racha del Atlético Madrid

Los colchoneros han dado un paso al frente desde hace algunas semanas. Acumulan una racha de 7 victorias seguidas tras caer en Sevilla ante Real Betis desde el 27 de octubre. 20 goles a favor y apenas 2 en contra, la muestra de un proyecto que lentamente empieza a carburar de cara al futuro.

Lo que le queda a De Paul y Atlético en 2024

Hablamos de cinco partidos en tres torneos distintos. Cacereño en Copa del Rey como visitante, Sevilla y Slovan Bratislava de local, recibir nuevamente al Getafe por LaLiga y finalmente terminar el año visitante al Barcelona de Hansi Flick, retos que aparecen en el horizonte para un equipo donde la pareja Julián Álvarez-Antoine Griezmann empieza a carburar.

