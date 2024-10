Horas más que convulsas puertas adentro de un Manchester United donde la goleada recibida por parte de Tottenham ni mucho menos pasa desapercibida. Erik Ten Hag se encuentra en la cuerda floja pensando en el futuro y tras una serie de malos resultados en lo que vamos de temporada y con varias hojas de vida ya en manos de la directiva comandada por INEOS. El entrenador del Inter de Milán de Lautaro Martínez supone una de los máximos favoritos.

Tanto la BBC como The Mirror no dudan alrededor del seguimiento que se hace desde Manchester United a la figura de Simone Inzaghi. El estratega del Inter de Milán ha consolidado uno de los proyectos más sólidos de la última década en el fútbol europeo e incluso se ha dado el gusto de llegar a una final de la Champions League donde solamente Pep Guardiola y su Manchester City pudieron detenerle. Ahora mismo se le pone como el gran candidato en caso de que Ten Hag no siga.

No ha sido ni mucho menos el inicio esperado para el neerlandés en la presente temporada. Los directivos de Manchester United le ratificaban en verano pese a una más que irregular temporada y gracias a una victoria en la Copa inglesa frente a Manchester United que permitía a más de uno soñar con un año de puros éxitos. Tras 7 partidos de Premier League el equipo marcha 13 en la tabla general, con apenas dos victorias y 3 caídas. Si nos vamos al territorios como la Europa league, un tibio empate ante Twente de Países Bajos como local parece insuficiente.

Ya hay preocupaciones Manchester United. De la mano de Ten Hag hoy se han invertido ya más de 648 millones de libras sin poder realmente competir ante gigantes como Manchester City o Liverpool por los títulos de primera división. Se mira concretamente ahora mismo la capital de Lombardía y a la figura de un Simone Inzaghi cuyo vínculo contractual con el equipo de Milano finaliza el 30 de junio del 2026.

Simone Inzaghi gana cada vez más enteros para llegar a la Premier: IMAGO

La prensa más cercana al Inter de Milán habla de un contrato para Inzaghi tasado en 7 millones de euros que ni mucho menos sería un problema para la directiva del Manchester United. Ten Hag y sus cláusulas de recisión son para muchos el gran motivo por el cual de momento INEOS le mantiene arriba de un barco a la deriva en muchos sentidos y en un momento de transición donde hasta el estadio del club es debatido puertas adentro de la entidad. Simone Inzaghi sigue sonando con fuerza.

La carrera de Simone Inzaghi

El ex ícono de la Lazio empezó su carrera justamente en el equipo de la capital italiana. Desde el 2015 hasta verano del 2021 consolidó un equipo más que regular en cuanto a clasificarse a las copas europeas y todo ello antes de llegar a un Inter de Milán en el que se ha consagrado como estratega. La final de la Champions en el 2023 y el título ha ganado el curso pasado en la Serie A, cartas de presentación para soñar con el banquillo de Old Trafford.

¿Cuándo termina el contrato de Ten Hag?

Curiosamente honor neerlandés solamente tiene un vínculo contractual amarrado hasta el 30 de junio del 2026. Es la misma fecha en la cual en este momento Inzaghi quedaría libre. Por los medios ingleses ni mucho menos se habla de un cambio de rumbo que de momento vaya a llegar a mediados de la temporada y sí cuando en junio del 2025 el equipo termine su participación en los principales torneos internacionales. La crisis al norte de Inglaterra así que los ojos se pongan sobre el entrenador de Lautaro Martínez.