El agente de Lautaro Martínez habla del 'interés' de FC Barcelona

El delantero de Inter de Milán, Lautaro Martínez, estuvo cerca de convertirse en nuevo jugador de FC Barcelona el pasado verano, pero la operación no se pudo dar por problemas éconocimos del club blaugrana y, al final, el futbolista se terminó quedando en el equipo italiano, donde esta temporada pudo lograr el título de liga.

En este mercado, Lautaro ha vuelto a sonar nuevamente para vestir la camiseta azulgrana. Hoy, Alejandro Camaño, agente del jugador, habló para Sport, y se refirió a la posibilidad de que el atacante termine llegando al equipo del Camp Nou.

"Claro que le gustaría. ¿A quién no le gustaría jugar en el Barcelona? Es uno de los clubs más grandes del mundo", inició diciendo Alejandro Camaño sobre si le gustaría o no a Lautaro jugar en Barcelona.

Sin embargo, el agente asegura que nadie del equipo lo ha contactado "nadie del Barcelona me ha llamado. Tengo buena relación con Mateu (Alemany), pero no hay nada, por lo que no estamos pensando en ello ahora", añadió.

¿SEGUIRÁ LAUTARO EN INTER?

El delantero de Inter ha pausado su renovación con el conjunto de Milán, club que tenía intenciones de alargar por un año más su contrato, que vence el 30 de junio de 2023: "Nos lo han ofrecido, pero de momento hemos dicho que estamos bien como estamos", finalizó Alejandro.

