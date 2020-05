El canterano del Barcelona por el que preguntó Real Madrid

Los casos de jugadores que han tenido pasados tanto en Barcelona como en Real Madrid han sido muy pocos. No obstante, en los próximos meses podríamos ver un nuevo ejemplo de ello. Por lo menos, así lo pretende la Casa Blanca, que puso los ojos en uno de los jugadores que se destaca en La Masía, la fábrica de canteranos más famosa del mundo y que maneja el club azulgrana.

Xavier Mbuyamba, defensor central holandés de dieciocho años que todavía no ha subido al primer equipo de Quique Setién, aunque sí a entrenado contadas veces, pidió irse del club y así lo ha comunicado en los últimos días. Esa es la información que dio a conocer su representante, Carlos Barrios, en una entrevista con Voetbal Internacional, donde habló justamente del futuro del jugador que todavía no ha podido debutar como profesional.

"La ambigüedad es enorme. Se acercan unas nuevas elecciones. Si ves que incluso Ansu Fati podría salir cedido, ¿cómo no vas a irte tú?", respondió Barrios. Hizo referencia a las elecciones presidenciales de junio de 2021, donde finaliza el mandato del máximo mandatario Josep Maria Bartomeu, ya que no puede volver a ser reelegido.. No obstante, los últimos conflictos en los pasados meses han hecho cuestionar si las elecciones podrían adelantarse. No hay que olvidarse que hace casi un mes renunciaron seis altos dirigentes en bloque.

Además, respondió sobre si hay interés por parte de otros equipos en fichar a Mbuyamba, quien podría ser agente libre para mitad de año. "Asi todos los clubes importantes han preguntado por Xavier", contestó el representante, que nombró a clubes como Real Madrid, Juventus, Inter y Chelsea. Precisamente, sobre la Casa Blanca dijo: "Se toman en serio su crecimiento, pero sería un cambio delicado".

Con un físico de 1,95 metros, Mbuyamba no quiere cambiar de aires para estar nuevamente en un filial. Por eso, la idea de un ir a club de élite tal vez no sea la idea más adecuada para sus planes inmediatos. Desde Europa informan que su futuro podría estar en la Eredivisie de Holanda. Precisamente, en el AZ o el Utrecht.

