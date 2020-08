El delantero que pidió Koeman para Barcelona: Memphis Depay

La era Ronald Koeman en Barcelona empezó formalmente este martes y en su presentación el entrenador dejó en claro que se vendrá un fuerte recambio para la próxima temporada.

En las últimas horas, desde Holanda nombraron a varios jugadores que interesarían al entrenador. Precisamente, Georginio Wijnaldum y Donny van de Beek sonaron en primera instancia.

Sin embargo, este miércoles, en Cataluña informaron que Koeman habría pedido a Memphis Depay, una de las figuras del Lyon que alcanzó las semifinales de la Champions League.

El atacante holandés podría ser el primer gran fichaje de la era Koeman: Depay tiene contrato hasta 2021 con el Lyon.

El delantero brilló en el PSV, donde llegó a marcar 50 goles en 124 partidos. No obstante, no le fue nada bien cuando dio el salto a la Premier League: 53 partidos en dos temporada con Manchester United, donde no supo cargar la legendaria camiseta 7.

¿Nuevamente tendrá su oportunidad en un grande de Europa?

