El futuro de la Premier: cancelar la temporada o retomarla en septiembre

Una gran incertidumbre se vive en el Reino Unido en estos momentos. El número de afectados por coronavirus es de más de 700 y se han prohibido cualquier tipo de evento con público.

La Premier League iba a seguir a puertas cerradas, pero hubo casos positivos de jugadores que obligaron a suspenderla. Se puso el 3 de abril como la fecha para su reanudación.

Según informó The Independent, esa fecha probablemente no se cumpla debido a que todavía no pasó el pico de contagios. Se cree que se seguirá desarrollando y habrá miles de casos más.

Debido a eso, se analizan distintas opciones para ver que hacer con el torneo. La menos popular y que apoyan pocos clubes es la de darla por cancelada. Fingir que no existió esta temporada y comenzar una nueva cuando se pueda.

La otra es retomarlo en septiembre, lo cuál también traería muchas complicaciones. Desde las clasificaciones a las copas, hasta los contratos de los jugadores que vencen en junio de este año.

También se habló de darla por terminada ahora, pero parece que no es una opción que se baraje realmente. Es todo un desconcierto el futuro

