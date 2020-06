El gran desafío personal de Messi para lo que queda de la temporada

Se cumplen cinco años de la obra maestra de la MSN: la final de la Champions League en Berlín, ante la Juventus, que finalizó 3-1 en favor del equipo culé y significó la quinta Champions de los catalanes. Atentos a las estadísticas individuales de los dirigidos por Luis Enrique en el certamen continental: . ⚽ Messi y Ter Stegen (13), los que más jugaron. �� Lionel Messi y Neymar, los goleadores (10). �� Lionel Messi, el que más asistió (6). �� Ivan Rakitic, la revelación. ⭐ Lionel Messi, la figura.

A post shared by Bolavip (@bolavipcom) on Jun 6, 2020 at 10:38am PDT