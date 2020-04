El maestro y el alumno: Pável Pardo recordó los inicios de Sami Khedira en el Stuttgart

Pável Pardo jugó en el VfB Stuttgart de la Bundesliga desde julio de 2006 hasta enero de 2009, en donde compartió cancha con grandes jugadores pero uno resaltó más que el resto: Sami Khedira.

Hoy ingreso Pável Pardo al Salón de la Fama.



Me parece buen momento para recordar este golazo que le anotó al Necaxa. Ese toque que tenía era magia pura.



¡ENORME, @pavelpardo8!

El mexicano fue una especie de maestro para el talentoso alemán y, en una entrevista para ESPN Digital, confesó cómo era su relación con él.

El ex América apuntó: "Lo recuerdo bien, nosotros estábamos en el primer equipo y él estaba muy joven. Tenía mucho fuelle. Lo recuerdo bastante, porque él estaba en el equipo Sub17 y fue cuando comenzaba a acercarse. Comenzó a entrenar con nosotros y comenzó a jugar".

"Lo recuerdo como un jugador de mucha categoría"



Los elogios de Javier Zanetti a Pável Pardo

"En aquel entonces jugábamos con un 4-3-1-2 y estábamos con ese enganche que en ese entonces era Da Silva (brasileño) y entraba Khedira. Desde joven fue un jugador interesante con su gran fuelle de ida y vuelta, que ahora es el llamado box to box y nos ayudaba mucho, porque tenía esa fuerza de ida y vuelta. Evolucionó mucho, porque después con el pasar del tiempo se volvió en un doble cinco o un cinco y con la pelota mejoró mucho", explicó el jugador surgido en Atlas.

"Cuando empecé a jugar en el Stuttgart, aprendí mucho de Pável Pardo en los equipos juveniles": Khedira

El propio Khedira, cuando tenía 26 años y todavía jugaba en Real Madrid, reveló: "Cuando empecé a jugar en el Stuttgart, aprendí mucho de Pável Pardo en los equipos juveniles".

"Me toma de sorpresa que lo declare, porque intenté ayudarlo a él, a los jóvenes y no solo al equipo, sino intentar dejar un legado que fuera benéfico y que fuera aprovechado por los jóvenes. Siempre fui un jugador que se acercó a los jóvenes y no jóvenes. Me gustaba hablar mucho con los compañeros y decirles cómo los veía tácticamente y cómo podíamos mejorar y le daba algunas opiniones. Él tenía 17 y yo 30 años", sentenció el azteca.

