El mensaje de feliz año en Instagram de Thomas Muller a James Rodríguez

A pesar de que ya pasaron las fiestas de fin de año y de navidad, los bellos mensajes entre las personas se siguen realizando y es que, como dice el dicho, nunca es tarde para saludar a los seres queridos en estas fechas.

Como es habitual, entre los jugadores de fútbol también hubo mensajes mutuos aprovechando tanto la navidad como el fin de año y en las redes sociales se empezaron a conocer algunos de ellos.

Uno de los que más ruido generó en Instagram fue el que le dejó Thomas Müller a James Rodríguez, su excompañero del Bayern Múnich y rival en la carrera por la Bota de Oro del Mundial Brasil 2014, el cual fue para el colombiano.

"All the best", fueron las palabras que usó el delantero alemán para desearle lo mejor al colombiano, quien también le agradeció en alemán y le dijo: "Danke Thomas".

Enseguida varios hinchas del Bayern Múnich empezaron a escribirle a James Rodríguez que lo extrañaban y que algún día volviera al Bayern.

Sin duda, el paso del jugador de la Selección Colombia por Alemania no fue en vano y tanto los jugadores como los hinchas del equipo bávaro quieren al jugador del Real Madrid.

