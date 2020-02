Edinson Cavani no jugó por gran parte de enero. Todo indicaba que iba a abandonar Paris Saint-Germain y su destino para próximo parecía ser Atlético Madrid. Siempre se rumoreó su posible paso al equipo de Diego Simeone, pero también siempre se aclaró la diferencia económica entre ambos clubes.

Este sábado, después de perder el derbi contra Real Madrid, Enrique Cerezo, presidente del Atleti, desató la bronca por el pase fallido del centrodelantero uruguayo.

��CEREZO ESTALLA CON EL 'CASO CAVANI' en @MovistarFutbol:



��️"Me parecen una vergüenza las situaciones entre algunos jugadores y sus representantes. Nosotros no estamos para que nos atraquen ni nos hagan cosas extrañas". #Cavani #Atleti #Cerezo pic.twitter.com/eHvE5DmS8t — Tiempo de Juego (@tjcope) February 1, 2020

"Me parece una vergüenza la situación de algunos jugadores con sus representantes y familiares. No estamos para que nos atraque", soltó ante la prensa.

Rápidamente, Walter Fernando Guglielmone, hermano y representante del jugador, le respondió en una entrevista con cadena SER.

"Lo importante es lo que ha hecho Edi para salir, ¿tú piensas que Edi no jugó casi un mes para que yo haga caer la operación por una comisión y dejar que no cumpliera su sueño? ¿Y con todo el lío que armamos con el PSG? Si fuera por dinero, Edi se habría marchado a Inglaterra, Manchester o Chelsea", argumentó.

Por último, remató: "La operación no ha salido a pesar de la voluntad de Edin, dispuesto a percibir menos que en el PSG. El Atlético no podía cubrir el coste económico total de la operación y el PSG no ha querido bajar las cantidades que pedía. El Atlético no llegó a cerrar un acuerdo con el PSG".

�� Informa @PedroFullanaSER



La versión de Walter Guglielmone, representante y hermano de Cavani a @La_SER



"Lo importante es lo que ha hecho Edi para salir, ¿tú piensas que Edi no jugó casi un mes para que yo haga caer la comisión y dejar que no cumpliera su sueño?" pic.twitter.com/XKYLhOCVZ8 — Carrusel Deportivo (@carrusel) February 1, 2020

