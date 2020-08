El representante de Pogba y Haaland confirmó lo que será el futuro de ambos

Arribado un nuevo mercado de pases, el futuro de varios futbolistas pasó a ser el principal foco de atención de un sinfín de portales del Viejo Continente. Siendo dos de los jugadores más destacados que al día de la fecha se desempeñan en Europa, Paul Pogba y Erling Haaland fueron dos de los tantos elementos que se hicieron presentes en los constantes rumores de la ventana de transferencias.

Analizando el presente de ambos y comenzando por el del francés, lo cierto es que el hombre del Manchester United es seguido desde hace rato por distintos elencos del continente. El artillero del Borussia Dortmund, por otra parte y a raíz de su explosión repentina en el mundo fútbol, se posicionó en la carpeta de las principales instituciones europeas fruto de su gran potencial por desatar.

Raiola también es representante de Ibrahimović (Foto: Getty)

En las últimas horas, en diálogo con Sky Sport, Mino Raiola, representante de los dos elementos previamente mencionados, despejó todo tipo de dudas y confirmó lo que sucederá con el futuro de ambos futbolistas. En consecuencia, dos novelas del presente mercado de pases llegaron a su fin.

Confirmando de antemano que Pogba "se quedará en el Manchester United", el agente en cuestión explicó: "No es de los que hacen polémica, sobre todo en un momento así que hay que mantener la calma y la calma y ver cómo resulta. Nos ocuparemos de la renovación con tranquilidad, sin estrés. Seguiremos hablando de ello”.

Por otra parte, trasladándose al flamante goleador del conjunto alemán y posicionado sobre el presente de Haaland, Raiola aclaró: "Es un lamento para los que no se lo llevaron y un sueño para los que lo quieren llevar. No se moverá este año, está bien en el Dortmund. No es el momento de movernos, somos muy conscientes de la trayectoria profesional que se puede hacer”.

Lee También