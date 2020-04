El tremendo elogio de Iván Zamorano para Raúl Jiménez: "No tiene nada que envidiarle a Benzema"

El paso de Raúl Jiménez por el Wolverhampton está siendo tan deslumbrante como sorprendente: llegó al club como una apuesta (pese a sus 27 años) y se transformó en uno de los delanteros más peligrosos de la Premier League.

Además de sus números, basta con ver a los especialistas y ex-futbolistas que se refirieron a él: desde Alan Shearer y Gary Lineker hasta Jürgen Klopp, entre tantos otros. A esta lista ahora se sumó un especialista en el puesto de centro delantero, como lo es Iván Zamorano.

Se ha hablado de un supuesto interés del Real Madrid por contratar al mexicano, y el chileno, que pasó por la Casa Blanca, aprobó su llegada: "El nivel lo tiene, es el mejor jugador mexicano que hay hoy en Europa. Estuvo en el Atlético pero no le tuvieron paciencia, no lo valoraron o no estaba con la madurez que se necesita en un equipo grande".

"No es el mismo Raúl de hace tres años, el de hoy está mejor preparado para estar en un equipo grande, sobretodo la calidad para ser un nueve de cualquier equipo del mundo", agregó Bam-Bam en un podcast para 'TUDN'.

"Para mí el Wolverhampton le quedó chico y hay dos equipos a los que no se les puede decir que no, el Real Madrid y el Real Madrid Castilla. Raúl tiene que pensar en jugar la Champions, en ser un goleador mundial, potenciarse a nivel profesional y jugar en un equipo como el Real Madrid", sostuvo el el ex-futbolista.

Luego, llegó el mejor elogio de todos: "Yo no lo pensaría dos veces. Karim Benzema es un gran jugador pero Jiménez no tiene nada que envidiarle".

