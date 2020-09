En El Chiringuito contaron qué necesita Messi para volver a ser feliz en Barcelona

Viviendo días de angustia y descontrol absoluto, Barcelona finalmente pudo asegurarse que Lionel Messi siga en el club por los próximos meses. El argentino, poniéndose a punto y bajo las órdenes de Ronald Koeman a poco de tomar dicha decisión, ya tuvo sus primeros encuentros de pretemporada en los que no se lo pudo divisar del todo contento.

Llevando a cabo su clásica editorial ante las cámaras de la televisión española, Josep Pedrerol, conductor de El Chiringuito, hizo referencia a la poca alegría que se pudo divisar en La Pulga en los dos encuentros amistosos que el conjunto Blaugrana disputó hasta el momento.

Explicando que los aficionados al fútbol español tienen motivos suficientes para festejar la continuidad del argentino en el Barcelona, el periodista marcó: "Messi no sonríe, no celebra los goles, no parece contento. ¿Qué más da? Hace 15 días estaba con pie y medio fuera del Barcelona. Celebremos que siga con nosotros".

����️"Messi volverá a ser feliz en el Barça... Porque en su Barça tiene que acabar su carrera deportiva". EL EDITORIAL de @jpedrerol. #JUGONES pic.twitter.com/jl1c9OF42x — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 17, 2020

Buscándole un origen al descontento que al día de la fecha estaría afectando de forma severa al astro rosarino, Pedrerol también le buscó una solución al mismo y afirmó: "Messi tiene que superar la frustración por no haberse podido marchar al City. Cuando la supere, volverá a ser feliz".

Asegurando que Lionel debe ponerle punto a su carrera profesional en su tan amado club, Josep, lanzando una frase más que contundente, cerró: "Volverá a ser feliz en el Barça, porque en su Barça tiene que acabar su carrera deportiva".

