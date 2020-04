En el FIFA 20 puede mostrarse: Diego Lainez confesó que se pone de titular y hace ganar al Betis

El aislamiento domiciliario por la pandemia del Coronavirus complica la vida de mucha gente por la refinada prevención de la salud y la dificultad para entretenerse.

Diego Lainez, desde Sevilla, reveló en Fox Sports qué tareas hace para matar el tiempo y no caer en el aburrimiento estando encerrado en su casa.

El joven atacante confesó: "Entreno en las mañanas con mi mamá. Ya en la tarde me pongo a jugar FIFA, juego con gente de México, lo hacemos más entretenido en este tiempo. Juego con el Betis y yo me pongo de titular a hacer goles".

"Es el que me cuida. Cuando tengo dudas me acerco a él, siempre está detrás de mí", admitió el ex delantero del América sobre su relación con Andrés Guardado.

Más adelante habló sobre la posibilidad de tener cerca a Lionel Messi: "Tengo una foto con él y todo; crecí viéndolo porque debutó cuando tuve 5 o 6 años; imagínate, luego de admirarlo y enfrentarlo es una gran satisfacción. Verlo en persona es otra cosa; estamos viendo al mejor jugador actual y de la historia".

