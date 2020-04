En medio de la búsqueda de Real Madrid, Benzema despejó dudas sobre su futuro

Luego de deslumbrar a propios y extraños con la camiseta de Olympique de Lyon, Karim Benzema fue incorporado por Real Madrid. En la poderosa escuadra Merengue, el delantero francés no demoró en exponer muy buenos rendimientos, lo que lo mantuvieron en las filas de uno de los equipos más importantes del mundo durante nada más ni nada menos que once temporadas, algo que muy pocos jugadores a lo largo de toda la historia han podido conseguir.

De todas maneras, es sabido que el equipo comandado estratégicamente por Zinedine Zidane tiene el objetivo de fichar un delantero de jerarquía en el próximo mercado de pases. Inclusive ya sonaron con mucha fuerza los nombres de figuras de renombre como Kylian Mbappé, Harry Kane y Erling Braut Haaland. En ese contexto, el propio atacante de 32 años de edad brindó declaraciones a 'OL Night System', un canal televisivo de Francia, y despejó dudas sobre su futuro.

Benzema lleva más de una década en Real Madrid. (Foto: Getty)

Al mismo tiempo, Benzema se refirió a la posibilidad de retirarse en Olympique de Lyon: "A menudo me hacen esa pregunta. La gente sabe lo apegado que estoy al Olympique de Lyon. También es gracias a este club que estoy aquí hoy día. ¿Pero regresar de inmediato? No, porque estoy en el mejor club del mundo en mi opinión y tengo mucho que hacer en Real Madrid. Después no lo sé", comenzó exteriorizando el ya experimentado y talentoso delantero francés de la Casablanca.

"¿Terminar en Lyon después de hacer lo que hice en Real Madrid? ¿Por qué no? No estoy cerrando la puerta. Tendemos a decir que a los 32 años es el final de la carrera para un jugador pero durante los últimos años he estado en gran forma, tanto físicamente como mentalmente. Si no me lesiono puedo seguir, no estoy al comienzo de mi carrera pero todavía tengo buenos años por delante", profundizó Benzema, dejando en claro que quiere permanecer un tiempo más en España.

A lo largo de su destacada carrera profesional, Benzema supo ganar muchos títulos: en Olympique de Lyon se alzó con cuatro ediciones de la Ligue 1, una Copa de Francia y tres temporadas de la Supercop de Francia; mientras tanto, en Real Madrid pudo ser parte de las conquistas de dos temporadas de La Liga de España, dos ediciones de la Copa del Rey, tres trofeos de la Supercopa de España, cuatro Champions League, tres Supercopas de Europa y cuatro ediciones del Mundial de Clubes.

