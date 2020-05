Entrenó con Marcelo, casi es fichada por Real Madrid y ahora es bombera

El fútbol tiene historias muy curiosas ya contadas y muchas otras que los fanáticos contarán a lo largo de la historia. Pero algunas, también, son un tanto extrañas y misteriosas. Una de ellas es la de Paige Williams, ex futbolista que estuvo a punto de jugar en Real Madrid y que terminó siendo bombera.

Williams había triunfado en Birmingham City, y también tenía experiencia en la Selección de Inglaterra, y se marchó a España con un objetivo: fichar en el Merengue. Incluso, se dio el gusto de poder entrenar a la par con Marcelo, defensor y estrella del equipo de Zinedine Zidane.

Williams, como futbolista y como bombera.

"Todos me hicieron creer que me uniría al Real Madrid", manifestó la inglesa. ¿Qué ocurrió? En una entrevista que le concedió a la 'BBC', reveló: "Una mañana estaba caminando junto a Marcelo, diciéndole 'buenos días' en mi camino al entrenamiento, compartiendo las mismas instalaciones. Pero resultó que una de sus jugadoras no podía salir a préstamo, lo que significó que no podían liberarme un espacio. Fue una cosa pequeña como esa..."

Debido al maltrato recibido en el Madrid, y a las señales que fue encontrando luego, tomó la decisión de dejar el fútbol: "Era como si todo me estuviera alejando del fútbol. Había factores que no pude controlar, en la forma en que conseguí esos contratos. Tuve pruebas y entrené con bastantes equipos. Fui a Liverpool y pasé allí gran parte de su pretemporada. También pasé un tiempo en Brighton y luego terminé en España. Eso fue todo".

Finalmente, Williams explicó por qué decidió trabajar de bombera: "Me asustó un poco al pensar, que sin fútbol, no tuviera absolutamente nada. Nunca había ganado una gran cantidad de dinero, así que realmente no tenía ahorros. No tengo casa en propiedad, no tengo estudios. Dije '¿en qué más sería buena?' Mi madre sugirió el servicio de bomberos. Un error en el campo puede llevar a un gol. Un error en mi nuevo equipo, son vidas. Sé que tengo que ser la mejor versión de mí todos los días para ayudar a mantener a Merseyside a salvo, y eso me emociona. Me encanta mi trabajo".

