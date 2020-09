Es furor en las redes: la emotiva carta de despedida que Henderson le escribió a Lovren

A mediados del 2014 y luego de desplegar durante un año un nivel más que positivo en las filas del Southampton, a Dejan Lovren se le presentó la oportunidad única de pasar al Liverpool, uno de los equipos más destacados e importantes de la Premier League. El futbolista, sin meditarlo mucho de por medio, aceptó la propuesta y firmó contrato con su nuevo club.

Con el correr de las temporadas, imponiendo su esfuerzo y dedicación de forma constante, el croata logró hacerse un lugar entre los futbolistas más emblemáticos de la institución. Lógicamente, así como el defensor, Jordan Henderson también se hizo destacar gracias a su compromiso en dicho tiempo.

En el presente mercado de pases, poniéndole fin a su ciclo como futbolista de Los Reds, Lovren pasará a defender los colores del Zenit de Rusia, dejando a su paso un ciclo histórico en el equipo de Inglaterra. Henderson, sin pasar por alto la partida de uno de sus compañeros, le envió al oriundo de Croacia una emotiva carta de despedida junto a una pequeña réplica del trofeo de la Premier League.

Exteriorizando a través de su Instagram el gesto que Jordan tuvo con él, Lovren, dejando al desnudo su aprecio y gratitud para el capitán del Liverpool, mencionó al emblema de Los Reds y escribió: "Estoy sin palabras, capitán... Una vez más, gracias".

La carta completa de Henderson a Lovren:

"Dej,

Es imposible pensar en Liverpool sin que estés aquí con nosotros y, sinceramente, no sé si aún he asimilado que no vas a volver.

Has sido una figura importantísima en el equipo y una de las mayores influencias para ayudar a llevar al equipo al punto en el que estamos ahora, ganadores y campeones.

Espero que te des cuenta de que, con toda razón, se te considera uno de los mejores del mundo en lo que haces. A nosotros y a Croacia nos inculcaste la mentalidad de seguir luchando siempre.

Incluso en los momentos duros para ti, seguías estando ahí para todos los demás. Nunca olvidaré el apoyo que me brindaste y lo que me ayudaste a la hora de liderar este equipo. Siempre fuiste un ‘capitán’, sin necesidad de llevar un brazalete. todos te admirábamos.

Fuera del campo, fuiste una de las mejores personas con las que compartí vestuario. Todos los jugadores, sin importar de qué parte del mundo o en que circunstancias llegaran, podían conectar contigo. Es una cualidad humana increíble.

Ya te echo de menos y sigo esperando que vuelvas a entrar en Melwood y estés en medio de las bromas y las discusiones. Espero que te des cuenta de lo mucho que te apreciamos por todo lo que diste por el club y por el equipo. Nunca podré agradecerte lo suficiente y siempre estaré disponible por si tu o tu familia lo necesitáis.

Buena suerte en el futuro pero que sepas que en Liverpool aún tienes hermanos cuando nos necesites.

YNWA.

Hendo”

