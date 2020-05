¡Es oficial! Días y horarios para los partidos de la jornada 28 en España

Recientemente, las autoridades confirmaron que la presente temporada de La Liga de España volverá a disputarse el próximo 11 de junio con el atractivo encuentro entre Sevilla y Real Betis.

Pero, este domingo, se hizo oficial el calendario con días y horarios para todos los compromisos correspondiente a la jornada 28 del mencionado certamen doméstico español.

La misma tendrá su inicio en la fecha estipulada y con el partido en cuestión, el cual tendrá su puntapié inicial a las 22 horas de España. Será el único del día jueves.

La jornada continuará el viernes con dos encuentros, mientras que el sábado habrá otros cuatro compromisos entre los que se destacá la visita de Barcelona a Mallorca desde las 22, hora local.

Finalmente, el domingo se cerrará la fecha con tres partidos. Real Madrid, el escolta que tiene Barcelona, recibirá a Eibar en el Santiago Bernabeu desde las 19:30.

+ El calendario completo de la jornada 28:

Jueves 11 de junio:

22:00 - Sevilla vs. Real Betis

Viernes 12 de junio:

19:30 - Granada vs. Getafe

22:00 - Valencia vs. Levante

Sábado 13 de junio:

13:00 - Espanyol vs. Alavés

17:00 - Celta vs. Villarreal

19:30 - Leganés vs. Valladolid

22:00 - Mallorca vs. Barcelona

Domingo 14 de junio:

13:00 - Athletic Club vs. Atlético de Madrid

19:30 - Real Madrid vs. Eibar

22:00 - Real Sociedad vs. Osasuna

HORARIOS | ¡VUELVE #LaLigaSantander! Conoce cuándo se jugarán los encuentros correspondientes a la jornada 28.#VolverEsGanar — LaLiga (@LaLiga) May 31, 2020

