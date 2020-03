Es un capo: Vinicius explicó por qué se peleó con Piqué en el Clásico

Vinicius tuvo un partido consagratorio ante Barcelona en lo que fue victoria por 2-0 del Real Madrid el último fin de semana.

El conjunto Merengue recuperó la punta de LaLiga y el brasileño no solo anotó el primer tanto, sino que también fue clave en el desarrollo del juego.

Días después de dicho evento, realizó una entrevista en su propio canal de YouTube, analizando todo lo que dejó el encuentro.

Y el momento más divertido fue cuando recordó una pelea que tuvo con Gerard Piqué dentro del campo de juego.

"¿Estás loco?", le había preguntado el defensor del Barcelona. No solo el atacante explico por qué, sino que le dio la razón a su rival.

"Pensaba que él me había dado un pisotón. Después vi el video y no había sido él, fue Arthur. Por eso me preguntó si estaba loco. Está bien, no pasó nada. Pensé que me había pisado, vi el video y fue Arthur. Es la calentura del Clásico, todos queremos ganar", desarrolló entre risas.

Un crack.

Lee También