Es un hecho: el Real Madrid no quiere ver a James en el Atlético de Madrid

La era de James Rodríguez no solo termina en el Real Madrid, sino también en el fútbol español. Lo más probable es que el colombiano no siga jugando en suelo ibérico y no por decisión suya. Florentino Pérez no permitirá que una de sus estrellas pase a formar parte de otro plantel en España. Mucho menos en el Atlético de Madrid, uno de los tradicionales rivales del Merengue en LaLiga.

Y es que esta decisión del Presidente del Real Madrid no es ninguna sorpresa. El mismo James Rodríguez aseguró que, hace un año, hubo un equipo español que lo quería. Sin embargo, todo se cayó a última hora cuando él tenía todo preparado para ir a jugar. Si en ese momento no lo dejaron salir al Atlético de Madrid, ahora mucho menos.

����⚽️Ya ha llegado una oferta formal del Manchester United por James Rodríguez. 25 millones de euros pone el club inglés por el jugador colombiano. En esta semana se reunirán con Jorge Mendes, agente del futbolista pic.twitter.com/1hMK1OGSl5 — El VBAR (@VBarCaracol) July 26, 2020

Es por esa razón que el colombiano y su agente están buscando opciones fuera de España. James Rodríguez quiere seguir jugando en un equipo top y por eso es que su primer destino es la Premier League. En los próximos días se sabrá si el colombiano pasará a vestir la camiseta del Manchester United.

