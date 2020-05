Escándalo: árbitro reconoció que favoreció a Real Madrid en la final de la Champions League 2016 vs. Atlético de Madrid

El próximo 28 de mayo, se cumplirán cuatro años del título que Real Madrid le ganó a Atlético Madrid en la final de la Champions League 2016. En el estadio Giuseppe Meazza, ante la mirada de más de 71.000 espectadores, el Merengue consiguió su 11º trofeo de 'La Orejona', y el primero de Zinedine Zidane como DT. ¿El partido? Terminó en triunfo en los penales, por 5-3, para el Madrid tras igualar 1-1 en el alargue.

Si bien aquel día es muy bien recordado para la gente del Merengue, para los Colchoneros la historia es al revés. Hasta el día de hoy, los aficionados continúan con mucha bronca por aquella derrota, en la que se sintieron perjudicados por el arbitraje.

Ramos estaba en posición adelantada.

Como si fuera poco, en las últimas horas, el medio inglés Daily Mail le hizo una entrevista al Mark Clattenburg, juez que impartió justicia en la final de 2016. Curiosamente, reconoció que cometió errores que terminaron favoreciendo al Merengue. Entre ellos, la posición adelantada de Sergio Ramos en el gol con el que el Madrid se puso en ventaja.

“En esa final, el Real Madrid se puso 1-0 en la primera parte, pero el gol fue en fuera de juego por muy poco. Nos dimos cuenta en el descanso. Era una acción difícil”, recordó el inglés, quien se mostró muy apenado por aquella acción.

Asimismo, Clattenburg resaltó que le costó mucho dirigir a Pepe, defensor del Merengue que ocasionó muchas faltas: "Pepe hizo una falta sobre Torres. Estaba furioso y me dijo en perfecto inglés: ‘Eso no es penalti nunca, Mark’. Le dije: ‘El primer gol de ustedes no debería haber subido al marcador’, y se calló. La gente pensará que es raro, porque dos errores no hacen un acierto. Los árbitros no pensamos así, pero los jugadores sí. Sabía que si le decía eso aceptaría la situación”.

+ El resumen de la final de la Champions League 2016:

