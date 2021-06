España vs. Portugal | VER EN VIVO y EN DIRECTO las semifinales de la Eurocopa sub 21: horario, TV y streaming

España y Portugal serán los grandes protagonistas de una de las semifinales de esta apasionante Eurocopa sub 21. El duelo va a disputarse este jueves 3 de junio y en Bolavip te contamos todos los detalles de este verdadero duelazo europeo. Horario, canales de TV según el país y mucho más.

La selección española sub 21 viene de ganarle en la prórroga a Croacia. Con dos goles de Javi Puado, jugador que actualmente defiende la camiseta del Espanyol de Barcelona, el equipo de Luis de la Fuente se metió entre los mejores cuatro del Viejo Continente. Ahora, tendrá una parada durísima vs. Portugal.

Por su parte, los portugueses fueron primeros del grupo D, tras ganarles a Croacia (1-0), Inglaterra (2-0) y Suiza (0-3) y llegan luego de dejar en el camino a Italia 5-3 en el tiempo suplementario. ¿Podrá eliminar a La Rojita, uno de los grandes candidatos al título?

La otra semifinal

El ganador de España vs. Portugal jugará la gran final de la Eurocopa sub 21 frente al triunfador de Países Bajos vs. Alemania.

¿Cuándo juegan el España vs. Portugal?

El partido correspondiente a la semifinal de la Eurocopa sub 21 se juega este jueves 3 de junio a las 18.00 hora local.

Horario por país:

Argentina: 13:00 horas

Bolivia: 12:00 horas

Brasil: 13:00 horas

Chile: 12:00 horas

Colombia: 11:00 horas

Costa Rica: 10:00 horas

Ecuador: 11:00 horas

Honduras: 10:00 horas

México: 11:00 horas

Panamá: 11:00 horas

Paraguay: 12:00 horas

Perú: 11:00 horas

Uruguay: 13:00 horas

Venezuela: 12:00 horas

Estados Unidos: 09:00 horas PT / 12:00 horas ET

¿Qué canal transmite España vs. Portugal sub 21?

El encuentro se podrá ver en abierto a través de Cuatro y por ProSieben MAXX en España, mientras que ESPN Extra lo transmitirá para todo Sudamérica menos Brasil, que no tiene TV confirmada. Además, ESPN lo pasará en México y TUDN en Estados Unidos.

