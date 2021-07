Así se encuentra la tabla de goleadores de la Eurocopa 2020

Comenzaron los cuartos de final de la Eurocopa 2020 en donde ocho países batallarán por ver quiénes serán los cuatro que se metan en las semifinales. Con 125 goles en total, lo cierto es que Cristiano Ronaldo por ahora es el líder de la tabla de goleadores pese a que la Selección de Portugal quedó afuera en octavos de final.

Este viernes 2 y el sábado 3 de julio se llevarán a cabo los cuatro duelos correspondientes del certamen europeo. Estos mismos son: Suiza vs. España, Bélgica vs. Italia, Dinamarca vs. República Checa y Ucrania vs. Inglaterra.

En lo que respecta al recorrido actual de artilleros, Cristiano está en lo más alto con 5 goles y en soledad, pero varios aparecen detrás con 4 tantos sabiendo que dos ya quedaron eliminados: el francés Karim Benzema y el sueco Emil Forsberg, mientras que Patrik Schick es el vigente aspirante aún. Seis aparecen con 3 anotaciones. Los suizos Xherdan Shaqiri y Haris Seferović, el belga Romelu Lukaku, el inglés Raheem Sterling y los ya eliminados Robert Lewandowski (Polonia) y Georginio Wijnaldum (Países Bajos).

Recordemos que Antoine Griezmann fue el que anotó seis tantos en la Euro 2016 para quedarse con ese premio individual. Trasladándolo al presente y sabiendo que solamente restan seis encuentros por delante, ¿podrán destronar a CR7? ¿Quién va a ser el nuevo goleador de la Eurocopa?

