Eurocopa: Toni Kroos y los motivos de su renuncia a la selección de Alemania

Inglaterra marcó con su victoria ante Alemania en Wembley el final de una etapa en el fútbol germano. No solo por haber desempatado el historial de 13 a 13, por haberse vengado de las semis de la Euro 96 o por ‘sacar’ a Low de Die Mannschaft luego de 16 años. Tras algunos rumores en los últimos días, Toni Kroos ha confirmado que en pro de lo que viene, ha decidido no vestir más los colores de la cuatro veces campeona del mundo.

Por medio des redes sociales, el volante de 31 años explicó las razones de un prematuro retiro de la selección alemana: ”No jugaré más para el seleccionado de mi país. Tenía claro que no estaría para el Mundial de Qatar 2022, así que prefiero centrarme en mis objetivos con el Real Madrid y además quiero pasar más tiempo con mi esposa y mis tres hijos”.

“Fue un gran honor para mí poder usar esta camiseta durante tanto tiempo. Lo hice con orgullo y pasión. Gracias a todos los fanáticos y seguidores que me apoyaron. Y gracias a todos los críticos por su motivación extra. Al final me gustaría agradecer mucho a Jogi Löw. Me convirtió en jugador nacional y campeón mundial”, continuaba un Toni Kroos más que agradecido con el entrenador que le convirtió en el auténtico cerebro de Alemania.

Para terminar, lamentó la derrota con Inglaterra en Wembley, su último encuentro con la mayor tras 11 de años de convocatorias ininterrumpidas: “He jugado con Alemania 106 veces. No habrá otro momento. Hubiera deseado mucho, y lo di todo de nuevo, que hubiera habido 109 internacionales al final y que este gran título, la Eurocopa, se hubiera agregado al final”.

El final de ciclo que vive Alemania sigue dejando en claro que se vienen cambios de fondo en la cuatro veces campeona de este deporte. Tras el adiós de Löw y Kroos, habrá que ver qué pasa con hombres cómo Thomas Müller, quien justamente regresó para este Euro y su futuro está en el aire.

Lee También