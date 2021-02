El Ajax de Edson Álvarez eliminó al PSV de Érick Gutiérrez con tremendos números del ex América

Edson Álvarez se destacó este miércoles en el Ajax al vencer por 2-1 al PSV Eindhoven de Érick Gutiérrez, para así clasificar a la semifinal de la Copa de Holanda, aunque sólo el ex Club América tuvo participación y realizó un partidazo.

Álvarez, quien viene teniendo actividad como titular en el equipo de Amsterdam, no sólo tuvo una actuación brillante sino que se mantuvo los 90 minutos en cancha y fue fundamental en el mediocampo. Por su parte, el ex Pachuca quedó esperando en el banquillo por una oportunidad que finalmente no tuvo.

Este encuentro por los cuartos de final fue muy disputado pero el Ajax contó con las mejores llegadas de peligro al arco rival. Los autores de los goles fueron Sébastien Haller al 19 y 24 minutos para el Ajax, mientras que descontó Jurriet Timber en el minuto 58 en lo que fue el descuento del PSV.

Los números de Edson Álvarez en el Ajax frente al PSV por Copa de Holanda

El ex centrocampista de Club América disputó los 90 minutos del encuentro entre Ajax y PSV, totalizando 33 entregas exitosas sobre 43, completando tres de cinco balones largos, y ganando cuatro de seis duelos individuales.

�� "Me quedo con Raúl Jiménez porque ahora mismo atraviesa un mejor momento, sé que Chicharito ha sido un histórico para México, pero ahora mismo me quedo con Raúl".



✍ Firma: Edson Álvarez en entrevista con el canal del Ajax.



¿Opiniones? ���� pic.twitter.com/RGtg4KtOqu — Bolavip México (@BolavipMex) February 10, 2021

Por su parte, se impuso en siete de 10 enfrentamientos aereos, no cometió faltas, y sumó dos intercepciones y tres entradas. Estadísticas que sin dudas contribuyen a que se afiance como el pivote del equipo.

