Explotó todo, salió el comunicado: Messi se puede ir "libre" de Barcelona

Se sabía que era hoy. Pero, por lo que se venía hablando, se esperaba otra cosa. Finalmente, después de muchas idas y vueltas, apareció la primera palabra oficial de la familia de Lionel Messi.

En un comunicado filtrado a la prensa, el padre y agente del futbolista le respondió a LaLiga asegurando que no existe ningún contrato donde se hable de una cláusula de rescisión de 700 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede ir gratis del club si así lo desea.

No se sabe qué pasará con el delantero de la Selección Argentina. ¿Se quedará por amor a los colores para no abandonar el barco así? ¿Cambiará de aire porque su cabeza no puede más? Son dos posibilidades y ambas dejarán muchísima tela para cortar.

La guerra sigue...

+ Comunicado escrito:

Jorge Horacio Messi, como representante del jugador de fútbol profesional, D. Lionel Andrés Messi, en respuesta a la Nota Informativa publicada el 30 de agosto de 2020 por La Liga Nacional de Fútbol Profesional, en relación con la situación contractual del jugador, y al margen de su obvia parcialidad por el rol que tal institución representa, en defensa de os intereses de sus asociados (los clubes de fútbol), debo manifestar que:

Desconocemos qué contrato es el que han analizado, y cuáles son las bases sobre las que concluyen que el mismo contaría con una "cláusula de rescisión" aplicable en caso de que el jugador decidiera instar la extinción unilateral del mismo, con efectos a partir de la finalización de la temporada 2019/2020

Ello se debe a un error evidente por su parte. Así, tal y como señala literalmente la cláusula 8.2.3.6 del contrato firmado entre el club y el jugador

Sin prejuicio de otros derechos que se recogen en el contrato y que ustedes omiten, es obvio que la indemnización de 700 millones de euros, prevista en la cláusula previa 8.2.3.5, no aplica en absoluto.

