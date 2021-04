Florentino le abrió la puerta de salida a una figura del Real Madrid: "Lo quiero mucho, pero..."

La creación de la Superliga Europea generó tanta repercusión en Europa que terminó con Florentino Pérez, sentado en el sillón de El Chiringuito intentando aclarar varios aspectos sobre la competencia. Tanta magnitud tuvo el tema que pocos se acordaron de preguntarle sobre el Real Madrid, que tuvo una temporada atípica y buscará protagonizar el mercado de fichajes.

Josep Pedrerol, conductor del programa, no dejó pasar la oportunidad para preguntarle al máximo mandatario merengue sobre su institución. "Hemos venido a hablar de la Superliga", bromeó Pérez, que sabía que las preguntas sobre el conjunto madrileño estaban al caer.

Tras asegurar que Cristiano Ronaldo no va a regresar al conjunto dirigido por Zinedine Zidane, Florentino aseguró que es realmente difícil que una de las máximas figuras del club permanezca en el club en la próxima temporada, y hablamos del mismísimo Sergio Ramos.

"Yo le quiero mucho, pero estamos en una situación muy mala. El Madrid ni nadie pone el dinero y tenemos que ser realistas con lo que pasa, estamos todos muy mal. Yo no he dicho que no vaya a seguir. De momento estamos viendo cómo arregalamos el cierre de este año y luego ya veremos el año que viene", aseguró el presidente sobre uno de los máximos ídolos del club.

"El club está pasando por una situación muy complicada, yo a Sergio Ramos le quiero mucho, pero ahorita estamos enfocados en cerrar esta temporada ya veremos que pasa en la próxima" ��



Sergio Ramos finaliza su vínculo con el Real Madrid el próximo 30 de junio. Pese a tener motivos de sobra para quedarse, el capitán aún no cerró su continuidad y todo apunta a que continuará su carrera lejos de españa. El París Saint-Germain es uno de los principales candidatos a quedarse con sus servicios.

Vinicius, intransferible

"Vinicius no se vende, no. No se vende. Ni se toca", manifestó el presidente del Real Madrid ante la pregunta sobre una posible salida del brasileño. El extremo viene siendo uno de los más importantes para Zizou en la temporada y había rumores que que podría protagonizar un trueque por Kylian Mbappé, pero Florentino ya lo desmintió.

