La Inteligencia Artificial predijo cuáles serán los finalistas de la Champions League

Han terminado los sorteos de la temporada en cuanto a la UEFA Champions League se refiere. En Nyon, Suiza, el máximo ente del fútbol europeo ya conoce lo que le queda de camino rumbo a la definición de finales de mayo en la ciudad de Múnich y concretamente en el estadio del Allianz Arena del Bayern. Tras la oficialidad de los enfrentamientos, esta es la predicción de la IA pensando en el final de un certamen donde Real Madrid tras eliminar al Manchester City, continúa como defensor de la corona.

Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter Milán, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille y Aston Villa esperaban rival en octavos tras quedar entre los 8 primeros de la fase de liguilla. Feyenoord, Brujas, PSV, Benfica, Bayern Múnich, Real Madrid, Dortmund y PSG se terminaron sumando tras 180 minutos de máxima intensidad y donde gigantes como Atalanta, Manchester City o AC Milan han dicho adiós al máximo torneo del viejo continente. Esta es la predicción de la IA

Brujas vs. Aston Villa, Dortmund vs. Lille, Real Madrid vs. Atlético de Madrid, Bayern Múnich vs. Leverkusen, PSV vs. Arsenal, Feyenoord vs. Inter de Milán, PSG vs. Liverpool y Benfica vs. Barcelona serán los siguientes choques en el certamen. La IA asegura que la primera sorpresa llega con los belgas eliminando al equipo del Dibu Martínez para medirse con un Liverpool donde ChatGPT ve a Salah y Luis Díaz como imbatibles en ambos partidos. Se asegura que la casa blanca avanzará en penales tras un doble 0-0 frente a los dirigidos por Diego Pablo Simeone para medirse con los Gunners de Mikel Arteta. Inter de Milán vs. Bayern Múnich y Dortmund frente a Barcelona (quien gana los duelos de octavos por 6-0 en el global), los emparejamientos de la siguiente fase.

Real Madrid derrotará al Arsenal por su experiencia en este tipo de fechas, asegura la IA. Un balance similar al que hace para que Brujas sea eliminado por Liverpool. Inter de Milán pasaría en la prórroga ante un Bayern en pleno inicio de ciclo y nuevamente Barcelona apenas tendría problemas en Dortmund. Real Madrid vs. Liverpool e Inter Milán vs. Barcelona, los últimos duelos que le consultamos a la IA y donde el balance fue claro. Habrá nuevo campeón de Europa y el Camp Nou puede celebrar tras 10 años de espera.

UEFA ya sorteó el camino a Múnich en la Champions: GETTY

La Inteligencia Artificial ya predijo cuáles serán los finalistas de la Champions League y apunta concretamente a Liverpool-Barcelona para finales de mayo en Múnich. Empieza la verdadera Copa de Europa para muchos en esta primera edición donde ya equipos como Real Madrid o PSG acumulan 10 partidos disputados. Todo empieza en unas semanas y con todo más que claro en Europa.

Las fechas de las fases definitivas de la Champions

Todo comienza cuando el 4-5 de marzo se juega la ida de octavos mientras que la vuelta llegara en los días 11-12 del mismo mes. Para abril tendremos los cuartos de final en los días 8-9-15-16. Por último y de cara a decidir los finalistas del certamen, las semis aguardan para el 29-30 de abril y por último en los días 4-5 de mayo. Múnich y el Allianz Arena esperan.

Los goleadores de la Champions

Serhou Guirassy mira a todos desde arriba con Borussia Dortmund gracias a sus 10 goles con los del Muro Amarillo. Le siguen en Barcelona tanto Robert Lewandowksi como Raphina con 9 gritos sagrados. Erling Haaland del Manchester City se queda con 8, mientras que en 7 igualan ahora mismo Vinicius, Harry Kane, Kylian Mbappé y Pavlidis del Benfica. Se vienen las autenticas finales de la Champions League.

