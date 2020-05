Fue dirigido por Sampaoli y reveló que el DT le permitía beber, salir y hacer lo que quería

Luego de comandar con sumo éxito a la Selección Chilena, Jorge Sampaoli fue contratado por el Sevilla de España, donde se desempeñó entre 2016 y 2017. En la formación española tuvo un rendimiento positivo, pero se fue de mala manera cuando le llegó un ofrecimiento de la Selección Argentina, combinado con el que disputó, con pena y sin gloria, la Copa del Mundo de Rusia 2018. Precisamente, en el equipo de Andalucía coincidió con grandes jugadores y uno de ellos fue Samir Nasri.

El volante ofensivo francés, dueño de un enorme talento, siempre se caracterizó por su indisciplina. Y, al momento de incorporarlo, Sampaoli parecía estar muy al tanto de ello. Es que eso quedó claro este martes, durante una entrevista difundida por intermedio de su cuenta oficial de Instagram. Nasri exteriorizó que su relación con el director técnico argentino no fue de jugador a entrenador sino de amigo a amigo. Y brindó las precisiones del caso, las cuales sorprendieron a muchos.

Samir Nasri con la camiseta de Sevilla. (Foto: Getty)

"Tuve una relación de amistad. Fue un amigo, no un entrenador. Me daban escalofríos cuando escuchaba los discursos de Sampaoli en el vestuario... ¡y eso que no entendía el español!", comenzó exteriorizando el jugador que actualmente tiene 32 años de edad y que defiende la camiseta del Anderlecht de Bélgica luego de haber vestido también los colores de Olympique de Marsella, Arsenal, Manchester City, Antalyaspor y West Ham United, además de la Selección Francesa.

"Me quería tanto que me dijo: 'Ven a nuestro equipo, puedes beber, salir, hacer lo que quieras. Yo te cubriré frente al club, lo único que te pido es que seas bueno en el terreno de juego el fin de semana. De hecho, si yo quería ir a ver a mi familia un fin de semana que no tuviera que jugar, Sampaoli me decía que él se podía encargar de cuidarme al perro", continuó exteriorizando el futbolista que disputó dos ediciones de la Eurocopa: Austria-Suiza 2008 y Polonia-Ucrania 2012.

Cabe recordar que, a lo largo de su ya extensa trayectoria como director técnico, Sampaoli supo comandar estratégicamente, además de los elencos mencionados, a Alumni de Casilda, Belgrano de Arequito, Argentino de Rosario, Aprendices Casildenses, Juan Aurich, Sport Boys, Coronel Bolognesi, Sporting Cristal, O'Higgins, Emelec, Universidad de Chile, Santos y Atlético Mineiro.

