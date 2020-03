Furia en Italia por quienes no respetan la cuarentena: "Les mandamos policías con lanzallamas"

Si bien el coronavirus surgió en China, Italia es el país más afectado por la presencia de la pandemia. Se encuentra viviendo una etapa absolutamente crítica.

A pesar de ese contexto, mucha gente sigue sin tomar real dimensión de lo que sucede y no respeta la cuarentena obligatoria impuesta por las autoridades.

Ante este panorama, los diversos alcaldes italianos exteriorizaron toda su furia hacia estos ciudadanos. Y lanzaron una amenaza realmente contundente.

"Me informan que hay personas que quieren preparar su fiesta de graduació: mandamos la policía. La mandamos con lanzallamas", dijo Vincenzo De Luca, presidente de la Campania, región de Nápoles.

"¿No puedo prohibirles formalmente salir de casa? Muy bien. Les prohíbo pisar el suelo público", exteriorizó, por su parte, Cateno De Luca, alcalde de Messina.

"Me encontré con un ciudadano que, muy amablemente, trotaba por la calle junto a un perro evidentemente agotado. Lo paré y le dije: 'Mira que esto no es una película. Vos no sos Will Smith en Soy Leyenda. Así que vete a tu casa'", manifestó Giuseppe Falcomatá, líder cívico de Reggio Calabria.

Italia vive un presente realmente crítico. (Foto: Getty)

