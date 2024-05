Lorenzo Pellegrini, jugador de la Selección de Italia y titular indiscutido en la Roma de Daniele De Rossi, fue víctima de una de las tantas bromas que produce el programa ‘Le Iene’(la traducción literal sería Las Hienas), que se emite por la señal Mediaset.

Resulta que una de las integrantes del equipo periodístico del producto citado buscó contactarse con varios futbolistas de la Serie A, bajo la consigna de hacerse pasar por intermediaria de la Liga Pro Saudí, en función de arrimarles una hipotética -pero a la vez suculenta- oferta para cambiar el Calcio por el torneo de Medio Oriente.

Luego de varios intentos (no se revelaron los otros futbolistas con los que quisieron conversar), dieron con Lorenzo Pellegrini, a quien le insinuaron esta apócrifa propuesta. La respuesta del centrocampista fue contundente: “No me importa, me siento bien en la Roma y estoy feliz de jugar en el equipo de mi ciudad”.

Acto seguido, cuando desde ‘La Iene’ replicaron con la cifra concreta, intentando encontrar otro tipo de reacción, el capitán de La Loba insistió: ‘‘¿Treinta millones? Esto no es adecuado para mí”. Cabe señalar que, conforme a medios italianos que se hicieron eco del curioso episodio, el salario del jugador en cuestión sería seis veces menor al monto mencionado.

El contrato de Lorenzo Pellegrini en la Roma

Si bien no hubo oferta real, Lorenzo Pellegrini todavía tiene un largo camino por recorrer con la Roma. Por lo menos así lo indica su contrato con el club de la capital de Italia, el cual vence recién a mediados del 2026. Además, de aparecer algún interesado antes de esa fecha, tendría que depositar los 25 millones de euros correspondientes a su cláusula de rescisión.

La Roma de Lorenzo Pellegrini busca ser campeón de la Europa League

La Roma de Lorenzo Pellegrini, dirigida por Daniele De Rossi, busca quedarse con la Europa League. Para eso tendrá que superar al Bayer Leverkusen, flamante campeón de la Bundesliga, el difícil escollo con el que se topará en la Semifinal (la ida será este jueves 2 de mayo y la vuelta el jueves 9 del mismo mes). Si llega a ganar se medirá con el vencedor del cruce que protagonizarán Olympique de Marsella y Atalanta.

Además, la Loba persigue el objetivo de quedarse con una de las plazas para la Champions League de la temporada 2024/2025. Por coeficiente de la UEFA, la Serie A contará con 5 cupos, por lo que al Giallorroso le alcanza con el quinto puesto que está obteniendo con sus 59 puntos a falta de cuatro jornadas para el cierre del calendario.