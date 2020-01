Nápoli no encuentra el rumbo. Tanto con Carlo Ancelotti como ahora con Gennaro Gattuso, no levanta cabeza y juega cada vez peor.

Ayer, los Azules cayeron ante Fiorentina por 2-0 en condición de local por los goles de Chiesa y Vlahovic.

De esta manera, los Partenopeos quedaron en la posición 11° en la tabla con 24 unidades. Se encuentra a 6 puntos de Europa League, a 14 de Champions League y a 24 de la Juventus, líder y con un partido menos.

Al dar una pésima imagen contra el Viola, Gennaro Gattuso se fue muy enfadado del estadio San Paolo y aniquiló al Chucky Lozano y al plantel en conferencia de prensa.

La dura crítica de Gattuso a sus jugadores después de la derrota en casa ante la 'Fiore' �� �� ���� pic.twitter.com/f7AcNOvW2Z — Futbol Picante (@futpicante) January 19, 2020

"Es difícil explicar lo que pasa. Puedo aceptar que mi equipo juegue mal. Pero no puedo aceptar que no tenga un poco de orgullo, que haya sido arrasado. Merecíamos que nos arrojaran tomates", señaló el ex mediocentro.

