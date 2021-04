Wijnaldum fue furor en Twitter por las críticas de los fanáticos del Barcelona

Ayer en el Alfredo di Stéfano, Real Madrid venció 3-1 al Liverpool por la ida de los cuartos de final de la Champions League. Un resultado que hizo justicia a lo que se vio en el campo de juego: un nivel muy sólido del elenco de Zinedine Zidane y muy poco de los jugadores de Jürgen Klopp.

+ Resumen: Real Madrid 3-1 Liverpool

En una temporada donde las lesiones han golpeado fuerte al equipo de la Premier League, ayer su capitán fue Georginio Wijnaldum, quien no renovó su contrato y se iría del club a mediados de año como agente libre. Desde España reportan que ya tendría un acuerdo con Barcelona para la próxima temporada.

Ronald Koeman lo conoce de la Selección de Holanda, era uno de los que había pedido a comienzo de temporada y llegaría para la próxima. No obstante, entre los fanáticos parece no gustar nada la posible llegada de Wijnaldum. Precisamente, por lo que vieron ayer en la jornada de la Champions League.

El mediocampista holandés estuvo a tono en un Liverpool que tuvo muchísimos puntos bajos y los hinchas azulgranas lo tienen en claro: no quieren verlo la próxima temporada con los colores culés. Además, muchos argumentaron que su llegada podría tapar el crecimiento de un canterano que está teniendo sus primeros pasos en el primer equipo: Ilaix Moriba.

Wijnaldum vs. Real Madrid:

Jugó los noventa minutos, en los cuales dio 85 toques, acertó el 94 por ciento de los pases (63 de 67) y dio un pase clave. Perdió la mitad de los duelos que tuvo, perdió once beses el balón y en defensa prácticamente no tuvo peso: no registró despejes, disparos bloqueados, intercepciones y apenas una entrada. Según Sofascore, tuvo una puntuación de 6.4: de los once titulares, apenas Trent Alexander-Arnold (5.8), Andrew Robertson (5.9) y Sadio Mané (6.3) puntuaron peor.

Los tuits contra Wijnaldum desde Barcelona:

