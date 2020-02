Luego de varios mercados de pases plagados de intentos, el Real Madrid finalmente oficializó a mediados del 2019 la tan ansiada contratación de Eden Hazard.

Incorporando a uno de los futbolistas más destacados del momento, el conjunto Merengue protagonizó en aquel entonces una de las bombas de la ventana de transferencias.

Sin embargo y pese a las expectativas generadas, desde aquel entonces el belga no logró desplegar todo su potencial y talento en el campo de juego. Aunque está desde hace poco tiempo en el club, el ex Chelsea aún no logró justificar la inversión llevada a cabo por sus servicios.

Analizando el presente del atacante, Pep Guardiola rememoró los días en los que enfrentó a Hazard en la Premier League y le dejó un recado a nada más ni nada menso que el Real Madrid.

"El Madrid tiene que pensarlo: si Hazard no está jugando bien, algo está pasando. Es bueno hasta decir basta. No es top, es lo siguiente. Lo que vimos en estos años en Inglaterra, es un jugador de clase mundial", aseguró el director técnico del Manchester City en diálogo con DJ Mario.

Saltando a cómo afectó la salida de Cristiano Ronaldo al conjunto Merengue, el ex DT del Barcelona, llenando de elogios al portugués, admitió: "Es inevitable. Estos jugadores son tan trascendentes en el juego... cuando Messi se vaya del Barcelona, van a necesitar un tiempo para asimilarlo y reajustarse. Su incidencia en marcar 40/50 goles en una temporada durante 15 años... ¿quién lo hace?".

