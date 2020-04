Hay polémica: se decidió qué clubes clasificarán a Champions y Europa League si LaLiga no continúa

Samuel Eto'o y Seydou Keita realizaron acciones solidarias para los habitantes de Camerún y Malí, países en donde ambos cracks nacieron �� ���� El mítico delantero donó material sanitario para 50.000 hogares en las ciudades Douala, Buea, Yaounde y Bafoussam, en Camerún. Las donaciones constaban de kits para contener la pandemia de coronavirus: alcohol, barbijos y elementos de higiene. ���� El volante, quien supo ser una pieza clave en el Barcelona de Pep, distribuyó 557 bolsas de arroz, 611 bolsas de mijo, 300 de azúcar y más de 100 latas de aceite para 600 familias de Malí ��.

A post shared by Bolavip (@bolavipcom) on Apr 16, 2020 at 7:05am PDT