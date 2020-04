Hazard, sobre su cómo mantiene su estado físico en esta cuarentena: "Intento no comer mucho"

En un partido con pocas acciones atractivas, Levante y Real Madrid igualaban 0 a 0 en un nuevo encuentro por la Liga Española. Sin embargo, a poco de pasar la hora de encuentro, Eden Hazard encendió las alarmas en el conjunto Merengue al retirarse del campo de juego visiblemente dolorido y sin poder pisar correctamente el piso.

Con el correr de los días, la noticia que nadie quería escuchar finalmente fue confirmada: el belga había sufrido una pequeña fractura en el tobillo derecho y pasaría por el quirófano para solventar dicho problema. Al poco tiempo, el futbolista fue operado exitosamente de la "fisura en el peroné distal", según rezó el parte médico en aquel entonces.

Hazard fue duramente criticado por su estado físico cuando arribó al Real Madrid

En plena recuperación del jugador, como si fuese poco para el ex Chelsea, el mundo comenzó a verse afectado por nada más ni nada menos que una pandemia mundial. El fútbol, entre otras actividades, tuvo que ser postergado por tiempo indefinido hasta que la situación en sus correspondientes países empiece a presentar mejoras.

En diálogo con RTBF, Eden, haciendo referencia al proceso de recuperación que está emprendiendo por su cuenta para volver pleno a las canchas, aseguró: "Sigo mucho el trabajo con el fisio online. Ya no puede venir porque cayó enfermo y tiene que quedarse en su casa. Empezamos con el trabajo hace diez días, pero está ahora en su casa y me envía vídeos".

Rememorando la época en la que arribó al cuadro Merengue y fue cuestionado por su estado físico, Hazard aprovechó para hablar sobre cómo viene afrontando dicha problemática en épocas de encierro absoluto. "¡Para mí también es complicado! Intento no comer mucho, no ir mucho a la despensa a buscar bollos, que la tengo al lado, pero no es fácil", admitió.

